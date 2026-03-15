Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна України дізналася місця проведення матчів проти Ісландії та Іспанії у відборі до ЧС-2027

Олексій Мурзак — 15 березня 2026, 16:50
УАФ

Визначилися місця проведення та час початку квітневих виїзних поєдинків жіночої збірної України проти Ісландії та Іспанії у кваліфікації на ЧС-2027.

Про це повідомляє УАФ.

Матч Ісландія – Україна відбудеться 14 квітня на стадіоні "Лейгардальсведлюр" (Laugardalsvöllur) у Рейк'явіку. Початок зустрічі – о 20:30 за київським часом.

Пєдинок Іспанія – Україна заплановано на 18 квітня. Матч пройде в іспанському місті Кордоба на стадіоні "Нуево Арканхель" (Nuevo Arcángel) і розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у групі А3 елітного дивізіону кваліфікації "синьо-жовті" змагаються зі збірними Іспанії, Англії та Ісландії.

Після двох турів українська команда залишається на останній сходинці турнірної таблиці своєї групи, не маючи залікових балів. У першому матчі наша команда програла Англії, а в другому турі поступилася Іспанії

Останні новини