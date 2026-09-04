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Сформувалися усі пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Денис Шаховець — 4 вересня 2026, 07:25
Сформувалися усі пари 1/8 фіналу ЧС-2026
УАФ

На чемпіонаті світу 2026 з сокки, який триває в німецькому Ессені, визначилися всі 16 команд, які зіграють у плейоф турніру.

Напередодні завершилися матчі стадії плейін, за підсумками яких сформувалися всі 8 пар 1/8 фіналу.

Зокрема, збірна України, яка напряму вийшла до 1/8 фіналу як одна з найкращих переможців груп, зіграє з командою Австралії.

Матч 1/8 фіналу Україна – Австралія, як і решта поєдинків 1/8 фіналу, відбудеться 4 вересня. Початок зустрічі за участю "синьо-жовтих" запланований на 21:50 за київським часом.

Розклад матчів 1/8 фіналу ЧС-2026 з сокки

  • 04.09 | 14:15 | Іспанія – Хорватія
  • 04.09 | 16:20 | Польща – Сирія
  • 04.09 | 17:30 | Греція – Оман
  • 04.09 | 18:30 | Франція – Румунія
  • 04.09 | 19:30 | Данія – Німеччина
  • 04.09 | 20:40 | Казахстан – Угорщина
  • 04.09 | 21:50 | Україна – Австралія
  • 04.09 | 23:00 | Бразилія – Албанія

Зазначимо, що на груповому етапі ЧС-2026 збірна Австралії посіла друге місце у квартеті з Францією, Лівією та Латвією, здобувши дві перемоги та зазнавши однієї поразки.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 з сокки проходить в Ессені з 28 серпня до 6 вересня.

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