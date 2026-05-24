Іспанія обіграла Казахстан та стала переможцем чемпіонату Європи-2026 з сокки

Збірна Іспанії здобула перемогу над Казахстаном та виграла чемпіонат Європи-2026 з сокки.

Відкрив рахунок казахстанець Бегалін, який зрізав м'яч у свої ворота. Вже другий гол казахська команда зусиллями Діаса Усеінова забила супернику. Але "червона фурія" знову вийшла вперед вже через чотири хвилини та встановила остаточний рахунок у цьому фіналі.

Сокка – ЧЄ-2026

Фінал, 24 травня

Казахстан – Іспанія 1:2 (0:0) Голи: 0:1 – 29 Бегалін (автогол), 1:1 – 36 Усеїнов, 1:2 – 40 Корраль

Для іспанців це перше чемпіонство з часу заснування турніру. Раніше найвищим досягненням для "червона фурії" був матч за третє місце 2025 року, де вона поступилася Хорватії (1:2).

А найбільш титулованою командою чемпіонату Європи з сокки є збірна Казахстану. Вона вигравала цей турнір двічі. У 2023 році вона у серії булітів перемогла Румунію, а у 2024 розтрощила хорватів з рахунком 3:0.

У матчі за третє місце Сербія обіграла Угорщину завдяки дублю Ігор Єлича. Для сербів це найвищий показник на турнірі.

Матч за третє місце, 24 травня

Голи: 0:1 – 38 Єлич, 0:2 – 40 Єлич

Нагадаємо, збірна Іспанії вибила у чвертьфіналі чемпіонату Європи Україну, обігравши нашу команду у серії булітів (1:1 (1:0 бул.))