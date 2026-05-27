Головні зірки на місці: збірна США оголосила заявку на домашній ЧС-2026

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно остаточно визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026.

Її опублікувала пресслужба місцевої федерації футболу.

До списку потрапили 26 футболістів, які зможуть зіграти на турнірі. Серед них опинились, зокрема, й зірки з Мілана та Ювентуса.

Заявка збірної США на ЧС-2026

Воротарі: Кріс Брейді (Чикаго Файр), Метт Фріз (Нью-Йорк Сіті), Мет Тернер (Нью-Інгленд Революшн)

Захисники: Алекс Фрімен (Вільярреал), Ентоні Робінсон (Фулгем), Остон Трасті (Селтік), Кріс Річардс (Крістал Пелес), Марк Маккензі (Тулуза), Сержиньйо Дест (ПСВ), Тім Рім (Шарлотт), Майлз Робінсон (Цинциннаті), Джозеф Скеллі (Боруссія Менхенгладбах)

Півзахисники: Максіміліан Арфстен (Коламбус Крю), Бренден Ааронсон (Лідс), Крістіан Рольдан (Сіетл Саундерс), Джованні Рейна (Боруссія Менхенгладбах), Себастьян Берголтер (Ванкувер), Малік Тілльман (Баєр), Тайлер Адамс (Борнмут), Вестон Маккенні (Ювентус), Алекс Сендехас (Америка), Крістіан Пулішич (Мілан), Тімоті Веа (Марсель)

Нападники: Фоларін Балогун (Монако), Гейджі Райт (Ковентрі), Рікардо Пепі (ПСВ)

Зазначимо, що на груповому етапі збірна США зіграє у квартеті D. Її суперниками стануть Туреччина, Парагвай та Австралія.

Напередодні заявку на турнір також оголосила збірна Панами. До неї не потрапив форвард Динамо Едуардо Герреро.