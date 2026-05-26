Без нападника Динамо: збірна Панами визначилася із заявкою на ЧС-2026

Софія Кулай — 26 травня 2026, 21:27
Збірна Панами з футболу
Збірна Панами з футболу оголосила заявку на чемпіонат світу-2026.

Головний тренер Томас Крістіансен включив до списку 26 футболістів. Серед них не опинилося нападника київського Динамо Едуардо Герреро.

Заявка Панами на ЧС-2026

  • Воротарі: Орландо Москера, Луїс Мехія, Сесар Самудіо.
  • Захисники: Майкл Мурільйо, Хосе Кордоба, Сесар Блекмен, Ерік Девіс, Фідель Ескобар, Андрес Андаде, Родерік Міллер, Хорхе Гутьєррес, Едгардо Фарінья.
  • Півзахисники: Анібаль Годой, Дальберто Карраскілья, Йоель Барсенас, Хосе Луїс Родрігес, Карлос Гарві, Крістіан Мартінес, Сесар Яніс, Альберто Кінтеро, Асаріас Лондоньйо.
  • Нападники: Ісмаель Діас, Хосе Фахардо, Сесіліо Вотермен. Томас Родрігес.

На Мундіалі панамська національна команда гарантовано проведе три матчі у рамках групового етапу: проти Гани (18 червня), Хорватії (24 червня) та Англії (8 червня).

Напередодні підопічні Крістіансена зіграють два контрольні спаринги – проти Бразилії (1 червня) та Домініканської Республіки (4 червня).

Нещодавно свою заявку на ЧС-2026 назвала збірна Англії.

