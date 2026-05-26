Без нападника Динамо: збірна Панами визначилася із заявкою на ЧС-2026
Збірна Панами з футболу
Збірна Панами з футболу оголосила заявку на чемпіонат світу-2026.
Головний тренер Томас Крістіансен включив до списку 26 футболістів. Серед них не опинилося нападника київського Динамо Едуардо Герреро.
Заявка Панами на ЧС-2026
- Воротарі: Орландо Москера, Луїс Мехія, Сесар Самудіо.
- Захисники: Майкл Мурільйо, Хосе Кордоба, Сесар Блекмен, Ерік Девіс, Фідель Ескобар, Андрес Андаде, Родерік Міллер, Хорхе Гутьєррес, Едгардо Фарінья.
- Півзахисники: Анібаль Годой, Дальберто Карраскілья, Йоель Барсенас, Хосе Луїс Родрігес, Карлос Гарві, Крістіан Мартінес, Сесар Яніс, Альберто Кінтеро, Асаріас Лондоньйо.
- Нападники: Ісмаель Діас, Хосе Фахардо, Сесіліо Вотермен. Томас Родрігес.
На Мундіалі панамська національна команда гарантовано проведе три матчі у рамках групового етапу: проти Гани (18 червня), Хорватії (24 червня) та Англії (8 червня).
Напередодні підопічні Крістіансена зіграють два контрольні спаринги – проти Бразилії (1 червня) та Домініканської Республіки (4 червня).
