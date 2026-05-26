Без нападника Динамо: збірна Панами визначилася із заявкою на ЧС-2026

Збірна Панами з футболу оголосила заявку на чемпіонат світу-2026.

Головний тренер Томас Крістіансен включив до списку 26 футболістів. Серед них не опинилося нападника київського Динамо Едуардо Герреро.

Заявка Панами на ЧС-2026

Воротарі: Орландо Москера, Луїс Мехія, Сесар Самудіо.

Орландо Москера, Луїс Мехія, Сесар Самудіо. Захисники: Майкл Мурільйо, Хосе Кордоба, Сесар Блекмен, Ерік Девіс, Фідель Ескобар, Андрес Андаде, Родерік Міллер, Хорхе Гутьєррес, Едгардо Фарінья.

Майкл Мурільйо, Хосе Кордоба, Сесар Блекмен, Ерік Девіс, Фідель Ескобар, Андрес Андаде, Родерік Міллер, Хорхе Гутьєррес, Едгардо Фарінья. Півзахисники: Анібаль Годой, Дальберто Карраскілья, Йоель Барсенас, Хосе Луїс Родрігес, Карлос Гарві, Крістіан Мартінес, Сесар Яніс, Альберто Кінтеро, Асаріас Лондоньйо.

Анібаль Годой, Дальберто Карраскілья, Йоель Барсенас, Хосе Луїс Родрігес, Карлос Гарві, Крістіан Мартінес, Сесар Яніс, Альберто Кінтеро, Асаріас Лондоньйо. Нападники: Ісмаель Діас, Хосе Фахардо, Сесіліо Вотермен. Томас Родрігес.

На Мундіалі панамська національна команда гарантовано проведе три матчі у рамках групового етапу: проти Гани (18 червня), Хорватії (24 червня) та Англії (8 червня).

Напередодні підопічні Крістіансена зіграють два контрольні спаринги – проти Бразилії (1 червня) та Домініканської Республіки (4 червня).

Нещодавно свою заявку на ЧС-2026 назвала збірна Англії.