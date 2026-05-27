Тренер збірної Аргентини відреагував на травму Мессі перед початком ЧС-2026

Ліонель Скалоні висловився про м'язову травму в Ліонеля Мессі, яку той напередодні отримав під час матчу за Інтер Маямі у МЛС.

Його слова передає RMC Sport.

Спеціаліст заявив, що пошкодження не виглядає надто серйозно. Ризику для участі капітана команди в ЧС-2026 немає, проте він не буде в найкращій формі перед стартом турніру.

"Ми помітили, що він попросив заміну, тому що погано себе почував. Початкові новини не такі вже й погані. Звичайно, ми б вважали за краще, щоб з ним нічого не сталося. Подивимося, як буде розвиватися ситуація. Перш за все, я думаю, вони проведуть тести, щоб підтвердити те, про що говорять. Звичайно, нам би хотілося, щоб він приїхав в оптимальній формі, але це не вийде ні в нього, ні в більшості гравців, у яких були проблеми. Вони ще не відновилися повністю. Наша мета – привести їх у кращу форму", – сказав Скалоні.

Зазначимо, що на груповому етапі збірна Аргентини зіграє у квартеті J. Її суперниками стануть Австрія, Алжир і Йорданія.

Турнір триватиме з 11 червня по 19 липня. Країнами-господарками стануть США, Канада та Мексика.