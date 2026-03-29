"Голова" Трампа і не тільки: у Мехіко відбулися протести проти ЧС-2026

У Мехіко перед товариським матчем збірних Мексики та Португалії (0:0) спалахнули масові протести проти ЧС-2026.

Про це повідомляє La Izquierda Diario.

За інформацією джерела, причиною стала реконструкція стадіону "Банорте" (колишня "Ацтека"), яка включає будівництво готелю та торгового центру.

Екологи, студенти та правозахисники заявляють, що проєкт провокує зростання оренди, дефіцит води та транспортний колапс.

У суботу сотні демонстрантів заблокували вулиці біля стадіону. Акція переросла у сутички, для розгону якої залучили близько 10 000 поліцейських. Повідомляється про випадки насильства з боку силовиків та крадіжки особистих речей протестувальників.

Під час протестів демонстранти використали манекен голови президента США Дональда Трампа та написали на асфальті гасло "чемпіонат світу з грабежу".

Чемпіонат світу-2026 пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня. Матч відкриття на стадіоні "Ацтека" відбудеться за участю збірних Мексики та ПАР, а всього на цій арені пройде ще чотири матчі чемпіонату світу.

Як відомо, напередодні матчу національних збірних України та Швеції в межах 1/2 плейоф відбору на ЧС-2026, який завершився поразкою "синьо-жовтих", Українська асоціація футболу та Шведський футбольний союз підписали меморандум про співпрацю, який закладає основу для стратегічного партнерства між організаціями.