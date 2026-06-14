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Гаїті та Шотландія визначилися зі стартовими складами на лобову дуель на ЧС-2026

Софія Кулай — 14 червня 2026, 03:16
Гаїті та Шотландія визначилися зі стартовими складами на лобову дуель на ЧС-2026
FIFA

У ніч проти 14 червня збірна Гаїті зіграє проти Шотландії у рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на "Жиллетт Стедіум" у Фоксборо та розпочнеться о 04:00 (за київським часом).

Тренерські штаби національних команд визначилися зі стартовими одинадцятками.

Стартові склади на матч Гаїті – Шотландія

  • Гаїті: Пласід – Аркю, Аде, Делькруа, Експер'єнс – Дідсон, Жан-Жак, Бельгард, Провіденс – П'єрро, Ісідор.
  • Шотландія: Ганн – Робертсон, Генлі, Гендрі, Гікі – Макгінн, Фергюсон, Мактоміней, Геннон-Доук – Адамс, Шенкленд.

До цього ці збірні ще жодного разу не перетиналися між собою.

В іншому поєдинку групи С Бразилія розписала нічию 1:1 із Марокко.

Також 14 червня заплановані ще три матчі: Австралія – Туреччина (07:00 за київським часом), Німеччина – Кюрасао (20:00) та Нідерланди – Японія (23:00).

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