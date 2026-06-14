Ключовий захисник збірної Франції повернувся до тренувань напередодні старту на ЧС-2026 – інсайдер

Центральний захисник збірної Франції та лондонського Арсенала Вільям Саліба повернувся до тренувань зі своєю командою напередодні старту на чемпіонаті світу 2026-го року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Фабріса Гокінса.

Зазначається, що самопочуття 25-річного оборонця "Ле Бльо" стало краще й він зміг приєднатися до підготовки колективу до матчу із Сенегалом. Раніше сам головний наставник збірної Дідьє Дешам підтвердив, що зі здоров'ям Вільяма не має бути великих проблем.

Нагадаємо, що у групі I на ЧС-2026 Франція зустрінеться із Сенегалом (16 червня о 22:00 за київським часом), Іраком (23 червня о 00:00) та Норвегією (26 червня о 22:00).

Відзначимо, що оборонець "канонірів" провів у футболці збірної 31 матч, результативними діями не відзначався.