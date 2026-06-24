Повернення Неймара, битва лідерів квартету В і ключовий матч для Чехії: анонс 14-го дня ЧС-2026

Новий ігровий день буде дуже насиченим. У вечірній програмі 24 червня відбудуться перші два матчі останнього третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу. А у ніч проти 25 червня уболівальникам доведеться обирати, адже о 01:00 та 04:00 стартуватимуть одразу по два поєдинки.

Розклад матчів 14-го дня ЧС-2026

Ігрову програму відкриють матчі між Боснією і Герцеговиною та Катаром, а також у вечірній програмі 24 червня Швейцарія прийме Канаду.

У ніч проти 25 червня заплановані одразу чотири поєдинки: Марокко – Гаїті (01:00), Шотландія – Бразилія (01:00), ПАР – Південна Корея (04:00) та Чехія – Мексика (04:00).

Середа, 24 червня

22:00. Швейцарія – Канада (Група В)

22:00. Боснія і Герцеговина – Катар (Група В)

Четвер, 25 червня

01:00. Шотландія – Бразилія (Група С)

01:00. Марокко – Гаїті (Група С)

04:00. ПАР – Південна Корея (Група А)

04:00. Чехія – Мексика (Група А)

Боснія і Герцеговина – Катар: у перегонах за лідерами квартету

Поєдинок відбудеться на "Lumen Field" у Сіетлі, а головним арбітром зустрічі буде венесуелець Хесус Валенсуела.

Обидві збірні невдало стартували на ЧС-2026. Боснія розписала нічию 1:1 з Канадою та розгромно поступилася Швейцарії 1:4.

Збірна Боснії і Герцеговини з футболу x.com/BosniaNTBall

Натомість Катар у першому турі несподівано відібрав очки у швейцарців (нічия 1:1), здобувши свій перший бал в історії чемпіонату світу. А вже у своєму наступному матчі був знищений Канадою (0:6). Це найбільша поразка Катару в історії Мундіалів, на яких ця національна команда грала двічі.

Додамо, якщо Катар оформить перемогу над боснійцями, то це буде перша звитяга цієї збірної в історії ЧС. До цього катарці лише одного разу грали на Мундіалі (у 2022-му), на якому зазнали трьох поразок.

Історія зустрічей

До цього боснійці та катарці зустрічалися двічі. Обидва рази були у товариських матчах. Дебютний очний поєдинок відбувся ще у 2000-х, у якому Катар переграв суперника 2:0.

Друге та наразі востаннє ці національні команди перетиналися ще 16 років тому (у 2010-му). Та гра завершилася мировою 1:1.

Наступна зустріч стане першою офіційною для Боснії і Герцеговини та Катару. Інтриги майбутньому протистоянню додає той факт, що боснійці ще жодного разу не перемагали цього опонента.

Орієнтовні склади

Обидва тренерські штаби мають кадрові втрати. Боснії і Герцеговині не допоможуть Нідал Челік (травма) та Тарік Мухаремович, який у минулому поєдинку отримав червону картку.

А от збірна Катару втратила двох гравців через вилучення, які були у матчі проти Канади. Мова йде про захисників Хомама Аль-Аміна та Ассіма Омера Мадібо.

Боснія і Герцеговина: Васіль – Дедич, Катич, Гаджикадунич, Колашинац, Мемич, Тахірович, Шуньїч, Алайбегович – Демірович, Джеко

Васіль – Дедич, Катич, Гаджикадунич, Колашинац, Мемич, Тахірович, Шуньїч, Алайбегович – Демірович, Джеко Катар: Абунада – Аль-Браке, Хухі, Педру Мігел, Аль-Уї – Лає, Будіаф, Габер – Афіф, Едмілсон Жуніор, Абдурісаг

Швейцарія – Канада: битва за перше місце

У паралельному поєдинку уболівальники побачать видовищну битву двох лідерів квартету В – Швейцарії проти Канади.

Напередодні очної зустрічі в обох збірних однакова кількість балів (по 4). Канада випереджає Швейцарію лише завдяки кращій різниці м'ячів. Таким чином, канадцям для першого місця та потенційно легшої сітки в плейоф достатньо нічиєї, тоді як швейцарцям потрібно виключно перемагати.

Форвард збірної Канади Кайл Ларін Getty Images

Цікаво, що головний тренер швейцарців Мурат Якін добре знає, як це грати проти Канади. Наставник грав на позиції центрального захисника у тому єдиному очному матчі між командами у 2002-му.

Історія протистояння

У своїй історії Швейцарія та Канада лише одного разу перетиналися на футбольному полі. Було це 15 травня 2002 року. Та товариська гра закінчилася розгромом для "червоних хрестів" – 1:3.

Орієнтовні склади

У швейцарської збірної під питанням участь захисника Міро Мугайма. Куди гірші справи у розташуванні суперника – три втрати через травми (Марсело Флореса, Алфа Джонса та Імаеля Коне).

Швейцарія: Кобель – Відмер, Ельведі, Аканджі, Родрігес – Манзамбі, Джака, Фройлер, Варгас – Емболо, Ндоє

Кобель – Відмер, Ельведі, Аканджі, Родрігес – Манзамбі, Джака, Фройлер, Варгас – Емболо, Ндоє Канада: Крепо – Лар'ї, Бомбіто, Ду Фужероль, Джонстон – Ахмед, Еустакіо, Саліба, Б'юкенен – Ларін, Девід

Марокко – Гаїті: сенсація ЧС-2022 проти карибського аутсайдера

Обидві збірні підходять до очного протистояння у кардинально різних настроях.

Марокканці у двох минулих турах набрали 4 бали. У першому матчі команда Мохамеда Уахбі відібрала очки у Бразилії, розписавши мирову 1:1, а от у другій зустрічі здобула свою дебютну перемогу на ЧС-2026, перегравши мінімально Шотландію (1:0). Автором єдиного та переможного м'яча у поєдинку став нападник нідерландського ПСВ Ісмаель Сайбарі.

Збірна Марокко з футболу на ЧС-2026 Getty Images

А от Гаїті прогнозовано зазнала поразок у двох турах: від Шотландії (0:1) та Бразилії (0:3). Дубль у другому поєдинку оформив форвард англійського Манчестер Юнайтед Матеус Кунья.

Цікаво, що у грі стартового туру футболісти Себастьяна Міньє перестріляли шотландців за статистикою – 15 ударів проти 9 у суперника.

Карибська збірна ще жодного разу не перемагала у матчах на рівні Мундіалів. На своєму першому та водночас попередньому ЧС у 1974-му році Гаїті тричі програло у межах групового етапу.

Як Марокко грало проти Гаїті у минулому?

Майбутня зустріч стане дебютною для Марокко та Гаїті в історії чоловічих футбольних збірних.

Орієнтовні склади

Через різний характер ушкодження збірній Марокко не допоможуть захисник Наєф Агерд і нападник Абде Еззальзулі. Є одна кадрова втрата й у розташуванні суперника. Гру пропустить півзахисник португальської Візели Левертон П'єр.

Марокко: Буну – Хакімі, Діоп, Ріад, Мазраві – Буадді, Ель Айнауї, Діас, Унахі, Ель-Ханнус – Сайбарі

Буну – Хакімі, Діоп, Ріад, Мазраві – Буадді, Ель Айнауї, Діас, Унахі, Ель-Ханнус – Сайбарі Гаїті: Пласід – Аркю, Аде, Делькруа, Експер'єнс – Провіденс, Бельгард, Жан-Жак, Дідсон – П'єрро, Ісідор

Бразилія – Шотландія: останній акорд групового етапу

Бразилія має однакову кількість очок із Марокко (по 4 бали), але випереджає суперника за різницею забитих і пропущених.

Для гарантованого виходу в 1/16 фіналу із першого місця команді Карло Анчелотті потрібно перемагати, адже підопічним Мохамеда Вагбі достатньо нічиєї для проходу далі, проте у разі розгромної перемоги над Гаїті та осічки "селесао" у паралельному поєдинку марокканці можуть розраховувати на підсумкову першу позицію у квартеті С.

Шотландія з 3 пунктами "дихає у спину" лідерам, йдучи третьою. Гаїті з "бубликом" замикає групу.

Головною інтригою перед грою буде те, чи випустить Анчелотті на футбольне поле Неймара. Напередодні протистояння наставник "селесао" заявив, що 34-річний вінгер Сантоса відновився від травми та готовий допомогти команді у заключному матчі групового етапу.

Неймар Getty Images

Також вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор спробує продовжити свою гольову серію на ЧС-2026. Бразилець забивав у двох попередніх іграх Мундіалю.

Історія ігор

Шотландія та Бразилія мають дуже багату історію протистоянь – аж 10 матчів. Цікаво, що шотландці досі не знають переможного смаку у зустрічах проти "селесао" – 8 поразок та 2 нічиї.

Вперше ці збірні зіграли між собою у далекому 1966-му. Та дебютна гра закінчилася мировою 1:1. Востаннє національні команди перетиналися у сезоні-2010/11, коли бразильці впевнено з рахунком 2:0 переграли суперника у товариському матчі. Дубль у тому поєдинку оформив Неймар, який хоч і поїхав на ЧС-2026, але досі не отримав жодної ігрової хвилини через ушкодження.

Бразилія та Шотландія вп'яте зійдуться у лобовому протистоянні у межах ЧС – 3 перемоги "селесао" (4:1, 1:0, 2:1) та одна мирова (0:0).

Найкращими бомбардирами очних зустрічей досі є Неймар і Зіку – по 2 голи.

Орієнтовні склади

Три футболісти гарантовано не візьмуть участь у поєдинку через ушкодження: Біллі Гілмор (Шотландія), Рафінья, Веслі Франка (обидва – Бразилія).

Також під питанням участь шотландського захисника Аарона Гікі.

Шотландія: Ганн – Паттерсон, Генлі, Гендрі, Робертсон – Макгінн, Фергюсон, Крісті, Геннон-Доук, Мактоміней – Адамс

Ганн – Паттерсон, Генлі, Гендрі, Робертсон – Макгінн, Фергюсон, Крісті, Геннон-Доук, Мактоміней – Адамс Бразилія: Аліссон – Дуглас Сантос, Габріел, Маркіньйос, Данілу – Лукас Пакета, Каземіро, Бруно, Вінісіус Жуніор, Раня – Кунья

ПАР – Південна Корея: дуель континентів

Матч третього туру групового етапу відбудеться на "Estadio BBVA" у Монтерей.

Обидві збірні ще не гарантували собі вихід до плейоф ЧС-2026. На поточному Мундіалі ПАР стартувала з поразки від Мексики (0:2), а у наступному поєдинку розписала нічию з чехами (1:1).

У Південної Кореї дещо кращі справи – перемога над Чехією (2:1) та поразка від мексиканців (0:1). Ця збірна грає на своєму 12-му чемпіонаті світу, що є одним із найкращих показників серед команд не з Європи та не з Південної Америки. Найкращий результат ця національна команда продемонструвала на Мундіалі-2002 – четверте місце (поразка від Туреччини 2:3 у матчі за "бронзу").

Збірна Південної Кореї з футболу Getty Images

Цікаво, що ПАР ще жодного разу (на трьох попередніх ЧС) не виходила із групи (1998, 2002, 2010).

Історія протистояння

ПАР та Південна Корея вперше зіграють між собою, що додає інтриги майбутньому протистоянню.

Орієнтовні склади

За ПАР не зіграють півзахисники Тебохо Мокоена та Темба Зване. А от зі складу Південної Кореї вибув оборонець Ю Мін Чо.

ПАР: Вільямс – Мудау, Окон, Мбоказі, Модіба – Мбата, Сітоле, Адамс, Масеко, Апполліс – Рейнерс

Вільямс – Мудау, Окон, Мбоказі, Модіба – Мбата, Сітоле, Адамс, Масеко, Апполліс – Рейнерс Південна Корея: Кім – Г. Х. Лі, Кім, Лі, Сол, М. Х. Кім – Пек, Хван, Дж. С. Лі, К. Ін Лі – Сон

Чехія – Мексика: матч із абсолютно різною мотивацією

Мексика вже пробилася до стадії плейоф домашнього ЧС-2026. Один із господарів Мундіалю набрав максимальні 6 балів (перше місце квартету А) у двох попередніх турах, обігравши ПАР (2:0) та Південну Корею (1:0). Тому заключна гра групового раунду буде формальністю для мексиканців.

Чехія ж продовжує вести боротьбу за наступну стадію. Наразі в активі чеської команди лише один бал та третя сходинка, поступаючись Південній Кореї двома очками. Тому чехам потрібно "кров із носа" перемагати мексиканців.

Чехія – ПАР Getty Images

Також один пункт в африканців, які замикають групу А.

Нагадаємо, що на ЧС-2006 Чехія не вийшла із групи.

Історія зустрічей

Чехія та Мексика грали між собою вперше та наразі востаннє у лютому 2000-го. Той єдиний поєдинок закінчився перемогою чехів 2:1.

Орієнтовні склади

У поєдинку не візьме участі захисник збірної Чехії Давід Юрасек із празької Славії.

Чехія: Коварж – Голеш, Гранац, Крейчі, Цоуфал, Зелений – Сойка, Саділек, Шульц – Шик, Гложек

Коварж – Голеш, Гранац, Крейчі, Цоуфал, Зелений – Сойка, Саділек, Шульц – Шик, Гложек Мексика: Очоа – Чавес Гарсія, Васкес, Альварес, Санчес – Ромо, Пінеда, Гутьєррес, Вега, Альварадо – Хіменес

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.