Будімір встановив рекорд збірної Хорватії на чемпіонатах світу

Нападник Осасуни Анте Будімір встановив новий рекорд збірної Хорватії на чемпіонатаї світу.

Про це повідомляє Opta.

У ніч з 23 на 24 червня Хорватія в другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 мінімально обіграла Панаму з рахунком 1:0. Перемогу команді Златко Далича приніс саме результативний удар Будіміра на 54 хвилині.

У віці 34 років і 336 днів Будімір став найбільш віковим автором голу на чемпіонатах світу в історії збірної Хорватії. До цього рекорд належав Івіці Олічу. В 2014 році в матчі проти Камеруну (перемога 4:0) він забив у віці 34 років і 277 днів.

Зазначимо, що для Будіміра цей гол став першим у кар'єрі на чемпіонатах світу. Раніше він брав участь у мундіалі 2022 року. Сумарно на його рахунку 7 голів у 39 матчах за збірну Хорватії.