Бельгія та Англія перевірять африканців, США чекає Боснію і Герцеговину: анонс 21-го дня ЧС-2026

Декілька топових збірних планети припинили свій шлях у раунді плейоф чемпіонату світу-2026 з футболу. Черговий 21-й ігровий день принесе уболівальникам поєдинки Англії та Бельгії. Також за путівку в 1/8 фіналу змагатимуться США, які протистоятимуть Боснії і Герцеговині.

Розклад 21-го ігрового дня ЧС-2026

Ігрову програму дня розпочне дуель Англії проти ДР Конго. Лише однієї перемоги вистачило африканській збірній, аби пройти груповий раунд.

Також 1 липня свій перший матч у плейоф проведе Бельгія, яка зіграє проти Сенегалу. А от у ніч проти 2 липня зіграють одні з господарів турніру – американці.

Середа, 1 липня

19:00. Англія – ДР Конго (1/16 фіналу)

23:00. Бельгія – Сенегал (1/16 фіналу)

Четвер, 2 липня

03:00. США – Боснія і Герцеговина (1/16 фіналу)

Англія – ДР Конго: чи створять конголезці чергове диво?

Команда Томаса Тухеля підходить до матчу 1/16 фіналу у статусі беззаперечного фаворита. Англія виграла групу L, набравши 7 балів у трьох турах – перемоги над Хорватією (4:2) та Панамою (2:0), а також нульова нічия з Ганою.

Чемпіон світу-1966 втретє поспіль зіграє у плейоф. Востаннє команда "трьох левів" не виходила з квартету у 2014-му, коли потрапила в одну групу з Уругваєм, Італією та Коста-Рікою.

На попередньому ЧС англійці дісталися до чвертьфіналу, у якому програли Франції з рахунком 1:2. Автором того єдиного голу у складі англійської збірної став Кейн, який у третьому турі ЧС-2026 став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії на Мундіалі. Гаррі забив вже сумарно 11 голів на усіх своїх ЧС.

Гаррі Кейн Getty Images

ДР Конго із 4 балами вийшло до плейоф ЧС-2026 через рейтинг збірних, які фінішували третіми у своїх групах. Підопічні Себастьяна Десабра несподівано відібрали очки у Португалії (нічия 1:1), зазнали мінімальної поразки від Колумбії (0:1) та переграли Узбекистан (3:1).

ДР Конго здобула свою дебютну звитягу в історії чемпіонатів світу, а Вісса став першим гравцем цієї африканської збірної з трьома голами на ЧС. Конголезці вперше за останні 52 роки зіграли на цій світовій першості.

Історія зустрічей

Англія та ДР Конго ніколи в історії не перетиналися на футбольному полі. Цей факт додає цікавості майбутньому протистоянню.

Орієнтовні склади

Одразу три кадрові втрати у команди "трьох левів". Усі троє є представниками оборони – Джеймс, Лівраменто та Кванса. Натомість суперник підходить до поєдинку у бойовому складі.

Англія: Пікфорд – О'Райллі, Геї, Конса, Спенс – Андерсон, Рашфорд, Беллінгем, Райс, Сака – Кейн

Пікфорд – О'Райллі, Геї, Конса, Спенс – Андерсон, Рашфорд, Беллінгем, Райс, Сака – Кейн ДР Конго: Мпасі-Нзау – Ван-Біссака, Туанзебе, Мбемба, Капюаді, Масуаку – Садікі, Мутуссамі, Мбуку – Вісса, Бакамбу

Переможець протистояння вийде на Мексику, яка у 1/16 фіналу обіграла Еквадор 2:0.

Бельгія – Сенегал: європейський клас проти африканської сили

Обидві збірні не надто добре стартували на ЧС-2026, здобувши свої дебютні перемоги лише у 3-му турі групового раунду. Бельгія стартувала з мирової 1:1 з Єгиптом та 0:0 з Іраном, після чого розбила Нову Зеландію (5:1). Команда Руді Гарсії без жодної поразки виграла групу G (5 балів).

Сенегал взагалі програв перші два матчі (Франції 1:3 та Норвегії 2:3), але в вирішальній грі знищив Ірак (5:0) та вийшов з третього місця групи I (3 очки).

Сенегал став першою африканською збірною в історії Мундіалю, яка зуміла забити 5 голів в одному матчі ЧС. Йдеться про перемогу 5:0 над Іраком.

В останньому турі групового етапу роззабивався нападник лондонського Арсенала Троссард, який оформив дубль у новозеландські володіння. Натомість багаторічний лідер атаки Лукаку (найкращий бомбардир в історії збірної – 91 гол) на цьому ЧС перетворився на "суперзапасного". Його з вістря атаки витіснив 25-річний гравець італійської Аталанти Де Кетеларе.

Збірна Бельгії з футболу на ЧС-2026 Getty Images

Тоді як головним голеадором сенегальської команди є форвард англійського Крістал Пелес Сарр. На його рахунку вже 3 м'ячі у межах групового раунду.

Історія протистояння

Бельгія та Сенегал ніколи раніше не грали між собою – ні в офіційних, ні навіть у товариських матчах.

Орієнтовні склади

Захисник лісабонського Спортинга Дебаст не допоможе бельгійській збірній у цьому матчі.

Бельгія: Куртуа – Де Кейпер, Мехеле, Нгой, Кастань – Ванакен, Тілеманс, Троссард, Де Брюйне, Доку – Де Кетеларе

Куртуа – Де Кейпер, Мехеле, Нгой, Кастань – Ванакен, Тілеманс, Троссард, Де Брюйне, Доку – Де Кетеларе Сенегал: Менді – Діатта, Сек, Ніакате, Діуф Гує, І. Гує, Камара, Ндіає, Мане – Сарр

Тріумфатор пари Бельгія – Сенегал в 1/8 фіналу зустрінеться з переможцем США – Боснія і Герцеговина.

США – Боснія і Герцеговина: боснійці ще не перемагали американців

Це перший офіційний лобовий матч між цими національними командами. Американці спробують увосьме зіграти в 1/8 фіналу Мундіалю.

Наразі найкращим результатом американської збірної є півфінал Мундіалю-1930, у якому вона розгромно програла Аргентині 1:6.

Тоді як боснійці вперше у своїй історії зіграють у плейоф чемпіонату світу. Вперше Боснія грала на ЧС-2014, коли не змогла вийти із групи (3 бали та 3-тє місце).

Нагадаємо, що підопічні Маурісіо Почеттіно вийшли у плейоф із першої позиції квартету D, набравши 6 балів у трьох турах – перемоги над Парагваєм (4:1) та Австралією (2:0), а також прикра поразка від Туреччини (2:3).

Натомість Боснія і Герцеговина пробилася до 1/16 фіналу поточного Мундіалю через рейтинг найкращих збірних, які посіли у своїх групах треті сходинки. Команда Сергея Барбареза у груповому етапі оформила усі можливі результати – нічия 1:1 з Канадою, нищівна поразка 1:4 від Швейцарії та перемога 3:1 над Катаром.

"Янки" не вигравали жодного матчу у плейоф на чемпіонатах світу з 2002 року. Крім того, американці мають неприємну серію з 12 матчів поспіль без перемог проти європейських збірних на ЧС.

Американці під керівництвом Почеттіно демонструють неймовірно результативний старт у поєдинках: в усіх трьох іграх групового етапу ЧС-2026 збірна США забивала гол у перші 11 хвилин. Головною ударною силою є форвард Балогун, який уже відзначився двома голами на турнірі.

Фоларін Балогун Getty Images

Як США грали проти боснійців?

Доля вчетверте зведе американців і боснійців на одному футбольному полі. Цікаво, що усі три поєдинки мали виключно товариський характер.

Дебютне протистояння відбулося ще у 2013-му, коли США у гольовій перестрілці переграв Боснію і Герцеговину у товариському матчі – 4:3.

У двох наступних зустрічах були зафіксовані нульова нічия та мінімальна перемога американської команди (1:0). США залишаються незручним суперником для боснійців, які ще досі жодного разу не перемагали американців.

Орієнтовні склади

Оборонець французького Ланса Челік не буде помічником боснійській національній команді в 1/16 фіналу ЧС-2026.

Також під питанням участь двох американців – М. Маккензі, Рольдана та Трасті.

США: Фріс – Робінсон, Рім, Річардс, Фрімен – Тільман, Адамс, Пулішич, Маккензі, Дест Балогун

Фріс – Робінсон, Рім, Річардс, Фрімен – Тільман, Адамс, Пулішич, Маккензі, Дест Балогун Боснія і Герцеговина: Васіль – Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац – Байрактаревич, Башич, Шуньїч, Алайбегович – Джеко, Демірович

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.