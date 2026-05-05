Інтер автоматично викупив у Манчестер Сіті Аканджі

Центральний захисник збірної Швейцарії Мануель Аканджі стане повноцінним гравцем міланського Інтера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Минулого літа Інтер орендував Аканджі у Манчестер Сіті з опцією викупу за 15 мільйонів євро. Згідно з умовами угоди, опція активовувалася автоматично в разі завоювання міланським клубом чемпіонства у Серії А.

У неділю, 3 травня, Інтер достроково оформив чемпіонство за три тури до фінішу сезону, що означає автоматичну активацію опції викупу. У будь-якому разі, керівництво клубу було задоволене грою Аканджі – про наміри Інтера викупити 30-річного швейцарця повідомлялося ще восени минулого року.

У поточному сезоні Аканджі взяв участь у 44 матчах Інтера у всіх турнірах, відзначившись у них 2 забитими голами.