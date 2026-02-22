Українська правда
Інтер викупить контракт Мануеля Аканджі у Манчестер Сіті – інсайдер

Микола Літвінов — 22 лютого 2026, 12:54
Керівництво міланського Інтера ухвалило рішення активувати опцію викупу контракту центрального захисника Мануеля Аканджі, який наразі виступає за команду на правах оренди з клубу Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

Італійський клуб заплатить за 30-річного швейцарця 15 мільйонів євро, щоб підписати з ним повноцінну угоду. Зазначається, що Інтер залишить гравця у себе незалежно від того, чи команда здобуде Скудетто за підсумками поточного сезону.

Сторони вже узгодили особисті умови майбутнього співробітництва. Новий контракт Аканджі з Інтером буде розрахований до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Заробітна плата футболіста в італійському клубі становитиме 3,75 мільйона євро на рік. Варто зазначити, що поточна трансферна вартість гравця оцінюється дещо вище за суму викупу – у 22 мільйони (за даними Transfermarkt).

Нагадаємо, що швейцарський захисник приєднався до міланського колективу на початку вересня 2025 року, ставши 23-м представником своєї країни в історії Інтера.

Протягом поточного сезону Аканджі відіграв за міланців 33 матчі у всіх турнірах (24 у Серії А та 9 у Лізі чемпіонів УЄФА) та відзначився двома забитими м'ячами.

