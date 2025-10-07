Інтер планує викупити орендованого захисника Манчестер Сіті
Інтер готовий викупити контракт орендованого захисника Манчестер Сіті Мануеля Аканджі.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Влітку "змії" планують скористатись опцією викупу центрбека за 15 мільйонів євро. Умови особистого контракту зі швейцарцем також вже погоджено – майбутню угоду буде розраховано до літа 2029 року, а сам Аканджі отримуватиме 4,5 млн євро на сезон.
За Інтер футболіст зіграв шість матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює Мануеля у 28 млн євро.
