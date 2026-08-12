Голанд ефектно повернувся до Ман Сіті: приїхав на тренування на Ferrari за 500 тисяч фунтів

Ерлінг Голанд знову в розпорядженні Манчестер Сіті, і зробив це максимально у своєму стилі. Норвезький форвард повернувся до тренувань після тривалої перерви та привернув увагу ще до того, як вийшов на футбольне поле.

26-річний нападник приїхав на базу Манчестер Сіті на розкішному зеленому Ferrari Purosangue, вартість якого оцінюють приблизно у 500 тисяч фунтів.

Цей суперкар точно складно назвати непомітним. Ferrari Purosangue оснащений потужним двигуном на 715 кінських сил, а максимальна швидкість автомобіля сягає близько 310 км/год.

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Для Голанда дорогі автомобілі давно стали частиною іміджу. Норвежець є великим шанувальником швидких машин та має вражаючу колекцію.

Серед автомобілів футболіста раніше помічали Rolls-Royce Cullinan вартістю близько £300 тисяч та Aston Martin DBX 707, який оцінюють приблизно у £350 тисяч.

Тепер до цього списку можна додати й ефектний Ferrari Purosangue. Причому Голанд обрав для повернення до клубу саме той автомобіль, який точно не дозволяє залишитися непоміченим.

У колекції Голанда також є: Ferrari 812 Superfast, Ford Shelby F-150 та інші розкішні авто на суму понад 10,5 мільйона фунтів.

Раніше повідомлялося, що Голанд похизувався новим Lamborghini за понад 250 тисяч фунтів.