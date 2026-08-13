Поліція зупинила в Еквадорі вантажівку, в якій знайшла 370 пакетів кокаїну із зображенням Голанда

Еквадорська поліція вилучила близько 369 кілограмів кокаїну, який перевозили у вантажівці. Злочинці промаркували зелені брикети із забороненою речовиною зображенням центрального нападника збірної Норвегії та англійського Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, після анонімного дзвінка правоохоронні зупинили це авто поблизу кордону з Колумбією. Внаслідок цього було заарештовано жінку з колумбійським паспортом, яку ідентифікували як Марію Р.

У процесі обшуку у подвійному дні вантажівки було знайдено близько 370 пакетів з наркотичною речовиною. Видання стверджує, що за такі обсяги кокаїну злочинці могли отримати близько 842 000 доларів на внутрішньому ринку, понад 11 мільйонів доларів у США та більше ніж 19,6 мільйона доларів у Європі.

Подібна практика є вже давно поширеною серед наркокартелів. Наркоторговці маркують свої партії іменами чи фотографіями відомих спортсменів, щоб подати своєрідний сигнал: яка саме кримінальна мережа виробила товар і якому клієнту він належить.

Раніше обличчя Ліонеля Мессі вже фігурувало в одному із таких випадків.

Нагадаємо, напередодні в Болівії зупинили автобус із логотипами бразильського клубу Сан Паулу, де в салоні поліція знайшла понад 80 кілограмів марихуани.