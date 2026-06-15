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Огляд сенсаційного результату збірної Іспанії у матчі з Кабо-Верде на ЧС-2026

Олександр Булава — 15 червня 2026, 21:56
Огляд сенсаційного результату збірної Іспанії у матчі з Кабо-Верде на ЧС-2026
Getty Images

Збірна Іспанії зіграла внічию з Кабо-Верде у першому турі чемпіонату світу з футболу.

Огляд матчу

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група H, 1-й тур, 15 червня

Іспанія – Кабо-Верде 0:0

Іспанія володіла перевагою протягом усього матчу, але так і не змогла реалізувати свої моменти. Свої моменти не реалізували Ферран Торрес Фабіан Руїс, Мікель Оярсабаль і Мікель Меріно.

У підсумку Кабо-Верде здобув історичне перше очко на чемпіонатах світу, а Іспанія несподівано втратила бали вже у стартовому поєдинку ЧС-2026.

Наступний матч Іспанія зіграє 21 червня проти Саудівської Аравії (19:00). Кабо-Верде наступного дня зустрінеться з Уругваєм (01:00).

Нагадаємо, центральний півзахисник збірної Іспанії Гаві став шостим футболістом в історії, який зіграв на двох чемпіонатах світу, не досягнувши 21-го року.

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