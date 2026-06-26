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Зірки збірних Чехії та Швеції завершили кар'єри в національних командах посеред ЧС-2026

Руслан Травкін — 26 червня 2026, 01:10
Зірки збірних Чехії та Швеції завершили кар'єри в національних командах посеред ЧС-2026
Патрік Шик
Instagram

Зірка збірної Чехії Патрік Шик та ветеран збірної Швеції Еміль Форсберг анонсували, що більше не виступатимуть за національні команди своїх країн.

Про це повідомляє Idnes.cz.

"Сьогодні завершується мій період у національній збірній. Це рішення не імпульсивне і не прийшло за одну ніч. Це ідея, яку я носив із собою довгий час і про яку довго думав", – написав 30-річний Шик в Інстаграм.

Сам він останнім часом часто стикався з критикою за те, що не так добре виступає в національній збірній, як на клубному рівні, де є одним із найрезультативніших нападників Бундесліги у складі Баєра.

Футболіст попросив вибачення за результати збірної (1 очко за 3 гри і останнє місце в групі А на ЧС-2026), а також закликав до змін у чеському футболі.

"Нам потрібно подивитися правді в очі та змінити низку речей, які не працювали в довгостроковій перспективі. Я кажу це не через гнів чи розчарування. Я кажу це, бо мені небайдужий чеський футбол", – додав він у дописі.

Загалом він зіграв 56 матчів за національну збірну, в яких забив 26 голів.

34-річний Форсберг не потрапив до заявки збірної Швеції на ЧС-2026. Видання Expressen.se наводить його коментар для передачі Fotbollsmorgon на ютуб.

"Якщо Грем Поттер (головний тренер шведів – прим.) зателефонує мені (для виклику у збірну – прим.), тоді я кажу "ні". Я ще не оголосив про це збірній, але зроблю це після чемпіонату світу".

У 2021 році він виграв Гульдболлен – нагороду, що вручається найкращому футболісту Швеції.

Форсберг грав за Сундсвалль, Мальме, Лейпциг, а з 2024-го є гравцем Нью-Йорк Ред Булл. На його рахунку 21 гол у 92 поєдинках за національну команду.

Нагадаємо, Неймар емоційно прокоментував повернення до лав "Селесао".

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