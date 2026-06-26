Зірки збірних Чехії та Швеції завершили кар'єри в національних командах посеред ЧС-2026

Зірка збірної Чехії Патрік Шик та ветеран збірної Швеції Еміль Форсберг анонсували, що більше не виступатимуть за національні команди своїх країн.

Про це повідомляє Idnes.cz.

"Сьогодні завершується мій період у національній збірній. Це рішення не імпульсивне і не прийшло за одну ніч. Це ідея, яку я носив із собою довгий час і про яку довго думав", – написав 30-річний Шик в Інстаграм.

Сам він останнім часом часто стикався з критикою за те, що не так добре виступає в національній збірній, як на клубному рівні, де є одним із найрезультативніших нападників Бундесліги у складі Баєра.

Футболіст попросив вибачення за результати збірної (1 очко за 3 гри і останнє місце в групі А на ЧС-2026), а також закликав до змін у чеському футболі.

"Нам потрібно подивитися правді в очі та змінити низку речей, які не працювали в довгостроковій перспективі. Я кажу це не через гнів чи розчарування. Я кажу це, бо мені небайдужий чеський футбол", – додав він у дописі.

Загалом він зіграв 56 матчів за національну збірну, в яких забив 26 голів.

34-річний Форсберг не потрапив до заявки збірної Швеції на ЧС-2026. Видання Expressen.se наводить його коментар для передачі Fotbollsmorgon на ютуб.

"Якщо Грем Поттер (головний тренер шведів – прим.) зателефонує мені (для виклику у збірну – прим.), тоді я кажу "ні". Я ще не оголосив про це збірній, але зроблю це після чемпіонату світу".

У 2021 році він виграв Гульдболлен – нагороду, що вручається найкращому футболісту Швеції.

Форсберг грав за Сундсвалль, Мальме, Лейпциг, а з 2024-го є гравцем Нью-Йорк Ред Булл. На його рахунку 21 гол у 92 поєдинках за національну команду.

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