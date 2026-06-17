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Австрія та Йорданія оголосили стартові склади на матч ЧС-2026

Денис Іваненко — 17 червня 2026, 06:08
Австрія та Йорданія оголосили стартові склади на матч ЧС-2026
FIFA

У середу, 17 червня збірна Австрії зустрінеться з Йорданією у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися із стартовими одинадцятками на очне протистояння.

  • Австрія: Шлагер –Лаймер, Алаба, Лінгарт, Пош, Мвене – Зайвальд, Шлягер – Забітцер, Шмід – Калайджич
  • Йорданія: Абу Лайла – Абу Таха, Абуальнаді, Аль-Араб, Насіб, Хаддад – Аль-Фахурі, Аль-Равабдех, Аль-Рашдан, Тамарі – Ольван

Поєдинок розпочнеться о 7:00 за київським часом.

Зазначимо, що це буде друга зустріч у групі J. У першому матчі Аргентина здолала Алжир з рахунком 3:0.

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