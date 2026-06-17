Австрія та Йорданія оголосили стартові склади на матч ЧС-2026
FIFA
У середу, 17 червня збірна Австрії зустрінеться з Йорданією у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.
Обидва тренерські штаби визначилися із стартовими одинадцятками на очне протистояння.
- Австрія: Шлагер –Лаймер, Алаба, Лінгарт, Пош, Мвене – Зайвальд, Шлягер – Забітцер, Шмід – Калайджич
- Йорданія: Абу Лайла – Абу Таха, Абуальнаді, Аль-Араб, Насіб, Хаддад – Аль-Фахурі, Аль-Равабдех, Аль-Рашдан, Тамарі – Ольван
Поєдинок розпочнеться о 7:00 за київським часом.
Зазначимо, що це буде друга зустріч у групі J. У першому матчі Аргентина здолала Алжир з рахунком 3:0.