Австрія та Йорданія оголосили стартові склади на матч ЧС-2026

У середу, 17 червня збірна Австрії зустрінеться з Йорданією у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися із стартовими одинадцятками на очне протистояння.

Австрія: Шлагер –Лаймер, Алаба, Лінгарт, Пош, Мвене – Зайвальд, Шлягер – Забітцер, Шмід – Калайджич

Йорданія: Абу Лайла – Абу Таха, Абуальнаді, Аль-Араб, Насіб, Хаддад – Аль-Фахурі, Аль-Равабдех, Аль-Рашдан, Тамарі – Ольван

تشكيلة منتخب النشامى 🇯🇴 لمواجهة النمسا ضمن نهائيات كأس العالم 2026



𝐍𝐀𝐒𝐇𝐀𝐌𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈



𝐉𝐎𝐑𝐃𝐀𝐍 🆚 𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐈𝐀#معك_يالنشمي pic.twitter.com/oHxk9AAQrV — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 17, 2026

Поєдинок розпочнеться о 7:00 за київським часом.

Зазначимо, що це буде друга зустріч у групі J. У першому матчі Аргентина здолала Алжир з рахунком 3:0.