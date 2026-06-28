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Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026 перед початком плейоф

Денис Іваненко — 28 червня 2026, 09:45
Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026 перед початком плейоф
Прогноз букмекерів на переможця ЧС-2026
Getty Images

У неділю, 28 червня, розпочинається раунд плейоф на чемпіонаті світу-2026 із футболу й букмекери визначились із фаворитами на здобуття трофею.

Претендентом номер один вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 4,5.

У трійку головних фаворитів також входять збірні Аргентини та Іспанії. Найменше шансів дають Алжиру та Південній Африці.

Головні фаворити ЧС-2026 після групового етапу

  1. Франція – 4,5
  2. Аргентина – 5,5
  3. Іспанія – 7
  4. Англія – 8
  5. Португалія – 11
  6. Бразилія – 14
  7. Нідерланди – 17
  8. Німеччина – 21

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.

В 1/16 фіналу вони зіграють з Кабо-Верде. Головний же фаворит і чинний срібний призер протистоятиме Швеції.

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