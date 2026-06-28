Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026 перед початком плейоф

У неділю, 28 червня, розпочинається раунд плейоф на чемпіонаті світу-2026 із футболу й букмекери визначились із фаворитами на здобуття трофею.

Претендентом номер один вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 4,5.

У трійку головних фаворитів також входять збірні Аргентини та Іспанії. Найменше шансів дають Алжиру та Південній Африці.

Головні фаворити ЧС-2026 після групового етапу

Франція – 4,5 Аргентина – 5,5 Іспанія – 7 Англія – 8 Португалія – 11 Бразилія – 14 Нідерланди – 17 Німеччина – 21

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.

В 1/16 фіналу вони зіграють з Кабо-Верде. Головний же фаворит і чинний срібний призер протистоятиме Швеції.