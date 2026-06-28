Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026 перед початком плейоф
Прогноз букмекерів на переможця ЧС-2026
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У неділю, 28 червня, розпочинається раунд плейоф на чемпіонаті світу-2026 із футболу й букмекери визначились із фаворитами на здобуття трофею.
Претендентом номер один вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 4,5.
У трійку головних фаворитів також входять збірні Аргентини та Іспанії. Найменше шансів дають Алжиру та Південній Африці.
Головні фаворити ЧС-2026 після групового етапу
- Франція – 4,5
- Аргентина – 5,5
- Іспанія – 7
- Англія – 8
- Португалія – 11
- Бразилія – 14
- Нідерланди – 17
- Німеччина – 21
Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.
В 1/16 фіналу вони зіграють з Кабо-Верде. Головний же фаворит і чинний срібний призер протистоятиме Швеції.