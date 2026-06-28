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Ексзірку АПЛ визнали найкращим гравцем матчу Алжир – Австрія на ЧС-2026

Денис Іваненко — 28 червня 2026, 08:53
Ексзірку АПЛ визнали найкращим гравцем матчу Алжир – Австрія на ЧС-2026
Збірна Алжиру з футболу
Getty Images

Вінгер Аль-Ахлі Ріяд Марез був визнаний найкращим гравцем поєдинку третього туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Алжиру й Австрії (3:3).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 35-річного футболіста це другий Мундіаль у кар'єрі. В цьому матчі він забив свої перші голи на світових першостях, відзначившись дублем.

Гравець "пустельних лисів" забив м'ячі на 60-й і 93-й хвилинах. Загалом це був його 118-й поєдинок за національну команду.

Зазначимо, що Алжир набрав чотири залікові бали у групі та пробився у плейоф. В 1/16 фіналу він зіграє проти Швейцарії.

Протистояння відбудеться 3 липня. Воно розпочнеться о 6:00 за київським часом.

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