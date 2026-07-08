Нам трохи пощастило: тренер збірної Швейцарії оцінив вихід своєї команди до чвертьфіналу ЧС-2026

Наставник збірної Швейцарії Мурат Якін поділився враженнями від перемоги над Колумбією в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Наті" пробились до наступної стадії турніру, вигравши серію пенальті. Фахівець заявив, що план тренерського штабу спрацював, хоча й визнав, що не обійшлось без везіння.

"Не думаю, що вам цікаво слухати про мій план на сьогоднішній матч, але все склалося саме так, як ми й хотіли. І в кінцевому підсумку саме це має значення. Хоча справа була не тільки в цьому. На початку нам був потрібен досвід. Нам був потрібен правильний настрій. Потім, у другому таймі, ми зробили заміну, яка дала нам ще більший контроль, особливо у володінні м'ячем.

А протягом поєдинку нам також вдалося випустити на поле тих гравців, яких ми хотіли бачити в серії пенальті. У тебе завжди є план. Коли в підсумку він спрацьовує, це приносить ще більше задоволення. Звичайно, сьогодні нам трохи пощастило, але це частина футболу", – сказав Якін.