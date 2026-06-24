Панама та Хорватія назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі L
FIFA
У середу, 24 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи L, у якому між собою зіграють збірні Хорватії та Панами.
Команди назвали стартові склади на протистояння, яке стартує о 2:00 ночі за київським часом.
- Панама: Москера, Кордоба, Мурільйо, Андраде, Рамос, Блекман, Харві, Мартінес, Барсенас, Фахардо, Пума.
- Хорватія: Лівакович, Станішич, Понграчич, Шутало, Гвардіол, Модрич, Ковачич, Батуріна, Пашалич, Перішич, Муса.
В Україні наживо зустріч транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
Нагадаємо, у паралельному матчі квартету збірна Англії не змогла переграти команду Гани.