Панама та Хорватія назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі L

У середу, 24 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи L, у якому між собою зіграють збірні Хорватії та Панами.

Команди назвали стартові склади на протистояння, яке стартує о 2:00 ночі за київським часом.

Панама : Москера, Кордоба, Мурільйо, Андраде, Рамос, Блекман, Харві, Мартінес, Барсенас, Фахардо, Пума.

: Москера, Кордоба, Мурільйо, Андраде, Рамос, Блекман, Харві, Мартінес, Барсенас, Фахардо, Пума. Хорватія: Лівакович, Станішич, Понграчич, Шутало, Гвардіол, Модрич, Ковачич, Батуріна, Пашалич, Перішич, Муса.

В Україні наживо зустріч транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, у паралельному матчі квартету збірна Англії не змогла переграти команду Гани.