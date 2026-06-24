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Панама та Хорватія назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі L

Олексій Мурзак — 24 червня 2026, 01:12
Панама та Хорватія назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі L
FIFA

У середу, 24 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи L, у якому між собою зіграють збірні Хорватії та Панами.

Команди назвали стартові склади на протистояння, яке стартує о 2:00 ночі за київським часом.

  • Панама: Москера, Кордоба, Мурільйо, Андраде, Рамос, Блекман, Харві, Мартінес, Барсенас, Фахардо, Пума.
  • Хорватія: Лівакович, Станішич, Понграчич, Шутало, Гвардіол, Модрич, Ковачич, Батуріна, Пашалич, Перішич, Муса.

В Україні наживо зустріч транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, у паралельному матчі квартету збірна Англії не змогла переграти команду Гани.

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