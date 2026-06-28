Півзахисник Інтера визнаний найкращим гравцем протистояння ЧС-2026 Хорватія – Гана

Нагороду найкращого гравця матчу 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу Хорватія – Гана отримав півзахисник "полум'яних" Петар Сучич.

22-річний футболіст центру поля став автором першого голу у поєдинку та відіграв у підсумку усю зустріч. Петар допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1 та вийти до плейоф поточного Мундіалю із другого місця квартету L (6 балів).

Your votes are in – Petar Sučić is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/0iA8BPuzNy — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

Нагадаємо, що на 73-й хвилині Лукассен повернув Гану у боротьбу :, а на 83-й хвилині Влашич приніс звитягу Хорватії.

Півзахисник міланського Інтера провів свій ювілейний 20-й матч за національну команду, у яких забив 2 м'ячі та віддав стільки ж асистів.

У наступній стадії "шашкові" зустрінуться з командою, яка фінішує другою у групі К.