Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Півзахисник Інтера визнаний найкращим гравцем протистояння ЧС-2026 Хорватія – Гана

Софія Кулай — 28 червня 2026, 03:06
Півзахисник Інтера визнаний найкращим гравцем протистояння ЧС-2026 Хорватія – Гана
Петар Сучич
Getty Images

Нагороду найкращого гравця матчу 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу Хорватія – Гана отримав півзахисник "полум'яних" Петар Сучич.

22-річний футболіст центру поля став автором першого голу у поєдинку та відіграв у підсумку усю зустріч. Петар допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1 та вийти до плейоф поточного Мундіалю із другого місця квартету L (6 балів).

Нагадаємо, що на 73-й хвилині Лукассен повернув Гану у боротьбу :, а на 83-й хвилині Влашич приніс звитягу Хорватії.

Півзахисник міланського Інтера провів свій ювілейний 20-й матч за національну команду, у яких забив 2 м'ячі та віддав стільки ж асистів.

У наступній стадії "шашкові" зустрінуться з командою, яка фінішує другою у групі К.

Читайте також :
Кейн став найкращим бомбардиром Англії на ЧС
Збірна Хорватії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Гани з футболу Петар Сучич

Збірна Хорватії з футболу

Хорватія дотиснула Гану та вийшла в 1/16 фіналу ЧС-2026, Англія обіграла Панаму, вигравши групу L
Будімір встановив рекорд збірної Хорватії на чемпіонатах світу
ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Панами та Хорватії
Модрич провів 200-й матч за збірну Хорватії
Визначилася чергова збірна, яка достроково втратила шанси на вихід у плейоф ЧС-2026

Останні новини