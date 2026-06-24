ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Панами та Хорватії

Півзахисника збірної Панами Крістіана Мартінеса визнано найкращим гравцем матчу 2-го туру групи L чемпіонату світу 2026 року з Хорватією (0:1).

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Мартінес, який представляє ізраїльський клуб Кір'ят-Шмона, відіграв весь матч, жодного разу не погрожував воротам суперника, пасував з точністю 71% (24 із 34), а також здійснив один відбір і виграв одну верхову дуель.

Зазначимо, що через цю поразку Панама втратила шанси пробитися в 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо, у паралельному матчі квартету збірна Англії не змогла переграти команду Гани.