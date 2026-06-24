ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Панами та Хорватії
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Півзахисника збірної Панами Крістіана Мартінеса визнано найкращим гравцем матчу 2-го туру групи L чемпіонату світу 2026 року з Хорватією (0:1).
Про це повідомила пресслужба ФІФА.
Мартінес, який представляє ізраїльський клуб Кір'ят-Шмона, відіграв весь матч, жодного разу не погрожував воротам суперника, пасував з точністю 71% (24 із 34), а також здійснив один відбір і виграв одну верхову дуель.
Зазначимо, що через цю поразку Панама втратила шанси пробитися в 1/16 фіналу турніру.
Нагадаємо, у паралельному матчі квартету збірна Англії не змогла переграти команду Гани.