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ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Панами та Хорватії

Олексій Мурзак — 24 червня 2026, 05:28
ФІФА назвала найкращого гравця матчу ЧС-2026 між збірними Панами та Хорватії
Getty Images

Півзахисника збірної Панами Крістіана Мартінеса визнано найкращим гравцем матчу 2-го туру групи L чемпіонату світу 2026 року з Хорватією (0:1).

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Мартінес, який представляє ізраїльський клуб Кір'ят-Шмона, відіграв весь матч, жодного разу не погрожував воротам суперника, пасував з точністю 71% (24 із 34), а також здійснив один відбір і виграв одну верхову дуель.

Зазначимо, що через цю поразку Панама втратила шанси пробитися в 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо, у паралельному матчі квартету збірна Англії не змогла переграти команду Гани.

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