Чорноморець здолав Колос у 18 турі УПЛ

Перемогою одеського Чорноморця над ковалівським Колосом розпочалась друга частина чемпіонату України з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Перший гол у грі був забитий вже на 92 секунді, коли Микола Ковталюк скористався помилкою захисників "моряків" Магомед Кратов та відзначився дебютним м'ячем за ковалівців.

Одесити змогли відновити рівновагу на 10-й хвилині. Артем Габелок потужно пробив по воротах зі штрафного, голкіпер відбив, проте першим на добиванні був Євгеній Скиба.

Наприкінці другої половини гри Чорноморець зміг вийти вперед. 21-річний нападник Кирило Попов реалізував вихід віч-на-віч.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 21 лютого

Колос – Чорноморець 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 2 Ковталюк, 1:1 – 10 Скиба, 1:2 – 87 Попов

Колос: Пахолюк, Владою (Поправка, 69), Козік, Бондаренко, Цуріков, Демченко, Гагнідзе, Ррапай (Оріховський, 85), Велетень (Денісенко, 85), Ковталюк (Болівар, 69), Третьяков (Алефіренко, 69).

Чорноморець: Рудько, Кисіль, Скиба, Кратов, Раян, Шпорн, Габелок (Хобленко, 76), Єрмаков (Робакідзе, 70), Мустафаєв (Кайо Гомес, 88), Безбородько (Шевцов, 88), Янаков (Попов, 70)

Напередодні відбулось жеребкування плейоф Ліги чемпіонів та Ліги Європи, де українські футболісти дізнались своїх суперників.