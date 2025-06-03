Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кучер сказав, які футболісти влітку залишать Чорноморець

Олексій Мурзак — 3 червня 2025, 20:33
Кучер сказав, які футболісти влітку залишать Чорноморець
Олександр Кучер
Скріншот

Чорноморець точно попрощається із чотирма гравцями у поточне літнє трансферне вікно.

Про це в інтерв'ю Українському футболу повідомив головний тренер одеського клубу Олександр Кучер.

Зокрема, він відреагував на інформацію ЗМІ, що команду покинуть Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн та Денис Безбородько.

"Десь воно все так і є. Була розмова з президентом щодо кадрової ситуації і було вирішено, що ці футболісти покинуть Чорноморець", – підтвердив Кучер.

Водночас Кучер заявив, що селекційна служба клубу та він особисто вже працюють над пошуком підсилення для команди.

"Дивимося, шукаємо футболістів. Треба формувати нову команду. У минулому сезоні ми мали багато орендованих гравців. Також команду покинуть ті хлопці, яких ви раніше згадали.

Тому працюємо в поті чола, бо потрібно формувати боєздатний колектив на новий сезон, який зможе вирішувати завдання", – зазначив фахівець.

Раніше повідомлялося, що одеський клуб, який за підсумками сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 вилетів у Першу лігу, може залишити одразу 8 гравців.

Артур Рудько Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Богдан Бутко Денис Безбородько Олександр Кучер

Олександр Кучер

Визначилось майбутнє Кучера у Чорноморці
Розмови з президентом не було: Кучер – про своє майбутнє після вильоту Чорноморця з УПЛ
Ми залишили на полі все, що мали: Ракицький – про виліт Чорноморця у Першу лігу
Не хотілося, щоб Динамо тут святкувало чемпіонство: Кучер – про виліт Чорноморця
Допомагає у розвитку: Кучер – про вплив Ракицького на гру Чорноморця

Останні новини