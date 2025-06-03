Кучер сказав, які футболісти влітку залишать Чорноморець

Чорноморець точно попрощається із чотирма гравцями у поточне літнє трансферне вікно.

Про це в інтерв'ю Українському футболу повідомив головний тренер одеського клубу Олександр Кучер.

Зокрема, він відреагував на інформацію ЗМІ, що команду покинуть Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн та Денис Безбородько.

"Десь воно все так і є. Була розмова з президентом щодо кадрової ситуації і було вирішено, що ці футболісти покинуть Чорноморець", – підтвердив Кучер.

Водночас Кучер заявив, що селекційна служба клубу та він особисто вже працюють над пошуком підсилення для команди.

"Дивимося, шукаємо футболістів. Треба формувати нову команду. У минулому сезоні ми мали багато орендованих гравців. Також команду покинуть ті хлопці, яких ви раніше згадали.

Тому працюємо в поті чола, бо потрібно формувати боєздатний колектив на новий сезон, який зможе вирішувати завдання", – зазначив фахівець.

Раніше повідомлялося, що одеський клуб, який за підсумками сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 вилетів у Першу лігу, може залишити одразу 8 гравців.