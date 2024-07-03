Чорноморець розглядає трьох кандидатів на посаду головного тренера

Чорноморець розглядає трьох претендентів, які можуть очолити клуб після відходу Романа Григорчука.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі головним претендентом на посаду тренера є екснаставник Зорі і Маріуполя Олександр Бабич, який раніше вже працював з одеською командою. Наразі фахівець очолює болгарський Пірін.

Також керівництво "моряків" розглядає кандидатури Юрія Калитвинцева та Сергія Ковальця.

Нещодавно клуб покинув головний тренер Роман Григорчук, який вже очолив азербайджанський Нефтчі. Після того у ЗМІ почали ширитися чутки, що його може замінити Юрій Максимов, але пізніше той спростував цю інформацію. Згодом, з'явилась інформація, що новим тренером одеситів стане Олексій Антонов.