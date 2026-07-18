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Чорноморець близький до оренди легіонера Полісся

Олексій Мурзак — 18 липня 2026, 21:22
Чорноморець близький до оренди легіонера Полісся
Жоау Віале
ФК Полісся

Чорноморець орендує у Полісся бразильського захисника Жоау Віале.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Керівники клубів близькі до угоди щодо річної оренди 23-річного гравця, який може закрити дві проблемні для одеського клубу позиції – центрального та правого захисників.

Жоау Віале приєднався до Полісся у 2024 році. З того часу бразилець провів за "вовків" 25 матчів.

Напередодні Полісся підписало легіонера Кривбаса.

Раніше стало відомо, що колишній голкіпер Динамо Георгій Бущан підписав повноцінний контракт з житомирським клубом.

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