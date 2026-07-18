Чорноморець близький до оренди легіонера Полісся
Жоау Віале
ФК Полісся
Чорноморець орендує у Полісся бразильського захисника Жоау Віале.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Керівники клубів близькі до угоди щодо річної оренди 23-річного гравця, який може закрити дві проблемні для одеського клубу позиції – центрального та правого захисників.
Жоау Віале приєднався до Полісся у 2024 році. З того часу бразилець провів за "вовків" 25 матчів.
Напередодні Полісся підписало легіонера Кривбаса.
Раніше стало відомо, що колишній голкіпер Динамо Георгій Бущан підписав повноцінний контракт з житомирським клубом.