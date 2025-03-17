Бабич на межі звільнення з посади головного тренера Чорноморця – джерело

Керівництво Чорноморця найближчим часом може звільнити головного тренера команди Олександра Бабича.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, тренеру дали два матчі на виправлення ситуації. При цьому одну зустріч Інгульцю (0:1) Бабич уже програв.

Таким чином, поєдинок наступного туру проти Карпат у разі поразки може стати останнім для фахівця.

Також може бути варіант, що тренера звільнять уже в міжнародну паузу на матчі збірної.

Нагадаємо, що Чорноморець наразі йде на передостанньому, 15-му місці в таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок.

Раніше Бабич висловився щодо поразки команди в матчі з Інгульцем в межах 21 туру УПЛ.