Брентфорд Ярмолюка оформив рекордний в історії трансфер клубу
Мамаду Сангаре
brentfordfc.com
Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк, оголосив підписання півзахисника Ланса Мамаду Сангаре.
Про це повідомила пресслужба англійського клубу.
Сторони уклали довгостроковий контракт терміном на 5 років.
За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала близько 48 мільйонів. У підсумку Сангаре став найдорожчим придбанням в історії "бджіл".
Мамаду приєднався до складу Ланса минулого літа за 8 мільйонів євро з Рапіда. За підсумками сезону-2025/26 в активі гравця 39 матчів, 3 забиті голи та 4 асисти.
24-річний хавбек повинен стати заміною для Джордана Гендерсона, який раніше покинув Брентфорд після одного сезону в клубі, досягнувши взаємної домовленості про розірвання свого контракту.