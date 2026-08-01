Брентфорд Ярмолюка оформив рекордний в історії трансфер клубу

Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк, оголосив підписання півзахисника Ланса Мамаду Сангаре.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Сторони уклали довгостроковий контракт терміном на 5 років.

За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала близько 48 мільйонів. У підсумку Сангаре став найдорожчим придбанням в історії "бджіл".

Мамаду приєднався до складу Ланса минулого літа за 8 мільйонів євро з Рапіда. За підсумками сезону-2025/26 в активі гравця 39 матчів, 3 забиті голи та 4 асисти.

24-річний хавбек повинен стати заміною для Джордана Гендерсона, який раніше покинув Брентфорд після одного сезону в клубі, досягнувши взаємної домовленості про розірвання свого контракту.