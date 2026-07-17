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Астон Вілла оголосила про підписання одного з лідерів збірної Швейцарії на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 17 липня 2026, 21:55
Астон Вілла оголосила про підписання одного з лідерів збірної Швейцарії на ЧС-2026
Жоан Манзамбі
Getty Images

Вінгер Фрайбурга та збірної Швейцарії Жоан Манзамбі став гравцем Астон Вілли.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Термін контракту та фінансові умови не розголошуються.

Водночас раніше ЗМІ писали, що Астон Вілла погодилася сплатити рекордну для клубу суму, що перевищує 50 мільйонів фунтів, виплачених Евертону за Амаду Онана у 2024 році.

У сезоні-2025/26 Манзамбі зіграв 47 матчів за Фрайбург, у яких забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Він був одним із лідерів збірної Швейцарії на цьогорічному чемпіонаті світу, де у 4 матчах забив 3 голи та зробив 2 асисти.

Зазначимо, що раніше на Жоана претендував Ньюкасл, однак пропозиція Астон Вілли у підсумку перебила умови "сорок".

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