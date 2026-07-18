Трінкау за 45 млн євро перейшов в Аль-Ахлі
Півзахисник Спортинга Франсішку Трінкау став гравцем Аль-Ахлі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
26-річний хавбек підписав чотирирічний контракт. Фінансові деталі не розголошуються.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 45 млн євро у вигляді фіксованої виплати, а ще 5 млн євро передбачено у вигляді різних бонусів.
У минулому сезоні 2025/2026 Франсішку Трінкау взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 15 результативних передач.
Напередодні Аль-Ахлі оголосив про відхід алжирського нападника Ріяда Мареза.
Нагадаємо, у квітні саудівський клуб став переможцем Ліги Чемпіонів Азії, обігравши у фіналі японський Мачіда Зельвія.