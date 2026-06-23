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Чорноморець відмовився від послуг чемпіона світу в складі молодіжної збірної України

Олексій Мурзак — 23 червня 2026, 18:46
Чорноморець відмовився від послуг чемпіона світу в складі молодіжної збірної України
Ігор Снурніцин
ФК Харків (Металіст 1925)

Український захисник Ігор Снурніцин не виступатиме за Чорноморець.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, колишній гравець ФК Харків більше не тренується з командою та залишить Одесу, не підписавши контракт з клубом.

Чемпіон світу серед молодіжних команд провів кілька тренувань в Совіньйоні, але не переконав тренерський штаб Романа Григорчука.

Як відомо, у 26-річного футболіста завершився контракт із харків'янами, після чого він залишив команду на правах вільного агента.

Колишній гравець молодіжної збірної України приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року. З того часу Снурніцин провів 18 поєдинків. У сезоні-2025/26 Ігор зіграв лише два матчі в розіграші Кубку України.

Зазначимо, що у 2019 році Снурніцин у складі молодіжної збірної України U-20 став чемпіоном світу.

Напередодні Чорноморець підписав контракт із лівим захисником Сергієм Корнійчуком.

ФК Харків Снурніцин Чорноморець

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