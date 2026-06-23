Чорноморець відмовився від послуг чемпіона світу в складі молодіжної збірної України

Український захисник Ігор Снурніцин не виступатиме за Чорноморець.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, колишній гравець ФК Харків більше не тренується з командою та залишить Одесу, не підписавши контракт з клубом.

Чемпіон світу серед молодіжних команд провів кілька тренувань в Совіньйоні, але не переконав тренерський штаб Романа Григорчука.

Як відомо, у 26-річного футболіста завершився контракт із харків'янами, після чого він залишив команду на правах вільного агента.

Колишній гравець молодіжної збірної України приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року. З того часу Снурніцин провів 18 поєдинків. У сезоні-2025/26 Ігор зіграв лише два матчі в розіграші Кубку України.

Зазначимо, що у 2019 році Снурніцин у складі молодіжної збірної України U-20 став чемпіоном світу.

Напередодні Чорноморець підписав контракт із лівим захисником Сергієм Корнійчуком.