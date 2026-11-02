УПЛ змінила час початку трьох матчів 12-го туру
Дирекція Української Прем'єр-ліги внесла зміни до програми матчів 12-го туру сезону-2026/27.
Початок трьох поєдинків перенесли на 13:00, повідомила пресслужба УПЛ.
Зміни стосуються матчів Полісся – Верес, Епіцентр – Кривбас і Буковина – Колос.
В УПЛ пояснили рішення обставинами та безпековою ситуацією в Україні.
Матчі 12-го туру відбудуться з 6 до 8 листопада. Тур відкриють у п'ятницю Оболонь і Лівий Берег, а завершиться він у неділю матчем Шахтар – Динамо.
Чемпіонат України – УПЛ
12-й тур
6 листопада, п'ятниця
- Оболонь – Лівий Берег – 13:00
- Полісся – Верес – 13:00
7 листопада, субота
- Харків – Карпати – 13:00
- Кудрівка – Чорноморець – 13:00
- Епіцентр – Кривбас – 13:00
8 листопада, неділя
- Зоря – ЛНЗ – 13:00
- Буковина – Колос – 13:00
- Шахтар – Динамо – 18:00
Напередодні УПЛ перенесла одразу три матчі 11 туру, які не були зіграні через затяжну повітряну тривогу.