УПЛ змінила час початку трьох матчів 12-го туру

Дирекція Української Прем'єр-ліги внесла зміни до програми матчів 12-го туру сезону-2026/27.

Початок трьох поєдинків перенесли на 13:00, повідомила пресслужба УПЛ.

Зміни стосуються матчів Полісся – Верес, Епіцентр – Кривбас і Буковина – Колос.

В УПЛ пояснили рішення обставинами та безпековою ситуацією в Україні.

Матчі 12-го туру відбудуться з 6 до 8 листопада. Тур відкриють у п'ятницю Оболонь і Лівий Берег, а завершиться він у неділю матчем Шахтар – Динамо.

Чемпіонат України – УПЛ

12-й тур

6 листопада, п'ятниця

Оболонь – Лівий Берег – 13:00

Полісся – Верес – 13:00

7 листопада, субота

Харків – Карпати – 13:00

Кудрівка – Чорноморець – 13:00

Епіцентр – Кривбас – 13:00

8 листопада, неділя

Зоря – ЛНЗ – 13:00

Буковина – Колос – 13:00

Шахтар – Динамо – 18:00

Напередодні УПЛ перенесла одразу три матчі 11 туру, які не були зіграні через затяжну повітряну тривогу.