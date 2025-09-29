Рибалка та дубль Волошина допомогли Лісному здолати Ниву Тернопіль-2, Тростянець переграв Чорноморець-2

Сьогодні, 29 вересня, в межах десятого туру Другої ліги України сезону-2025/26 проходили два матчі.

Ігровий день відкривав лідер групи В Тростянець, який гостював у одеського Чорноморця-2. Завдяки двом голами на останніх хвилинах Тростянець здобув три очки та повернувся на перше місце таблиці.

Пізніше у групі А зійшлися Лісне та тернопільська Нива-2, одні з найкращих команд чемпіонату. У результативному протистоянні Лісне вирвало перемогу з рахунком 3:2.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга

10 тур, 29 вересня

Чорноморець – Тростянець 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 86 Чеглов, 0:2 – 88 Хуссін (пенальті).

Лісне – Нива Тернопіль-2 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Крамарчук, 1:1 – 61 Рибалка, 2:1 – 63 Волошин, 2:2 – 67 Макаров, 3:2 – 88 Волошин.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 вересня, також відбулися три матчі 8 туру Першої ліги України.

Раніше стало відомо про гучний скандал зі спробою підкупити арбітра перед грою одного з попередніх турів Першої ліги.