Олександрія-2 завдяки швидкому голу перемогла Діназ у 25 турі Другої ліги

У середу, 8 квітня, низкою мачтів розпочалася програма 25 туру Другої ліги України сезону-2025/2026.

Дубль Олександрії зумів перемогти підопічних Олександра Головка з вишгородського Діназа, завдяки швидкому голу 19-річного нігерійського нападника Дайка Кельвіна Аланзе. Ця звитяга дозволила олександрійцям досягнути 5 місця в Другій лізі Б, маючи 38 очок, у той час, як Діназ перебуває на дні турнірної таблиці, здобувши у поточній кампанії лише 9 очок.

Україна – Друга ліга

25 тур, 8 квітня

Група Б

Олександрія-2 – Діназ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 1 Дайк Кельвін Арінзе

Далі у групі А Другої ліги Атлет зустрінеться з Вільхівцями (час не визначено), а Скала 1911 зіграє з Буковиною-2 о 14:15. Гра між вінницькою Нивою та Реал Фармою досі триває. У групі Б Чайка прийматиме Пенуел, а Лівий Берег-2 протистоятиме Чорноморцю-2 (час початку обох матчів наразі не визначено). А наразі грає Ребел та Гірник Спорт.

Нагадаємо, раніше Ужгород розписав мирову з Атлетом у 24 турі.