Чайка впевнено обіграла Пенуел, Вільхівці у гольовій перестрілці поступилися Атлету у 25 турі Другої ліги

У середу, 8 квітня, низкою матчів продовжилася програма 25 туру Другої ліги України сезону-2025/2026.

Розпочала день зустріч між петропавлівською Чайкою та криворізьким Пенуелом. Героєм зустрічі став Валентин Овчарук, який відзначився дублем. Також до рахунку долучився Баранов Микита, який забив третій гол на останніх хвилинах. Підопічні Солоденка не змогли відповісти результативними діями, тому гра закінчилася "сухою" перемогою команди з Петропавлівської Борщагівки.

Київський Атлет та Вільхівці влаштували результативну перестрілку. Спочатку дублем відзначився Бабич, потім забив третій м'яч Пресіч. Підопічні Олександра Семеренка намагалися здійснити камбек, але змогли забити лише два голи, чого не вистачило для перемоги чи нічиєї.

Чемпіонат України – Друга ліга

25 тур, 9 квітня

Група А

Атлет – Вільхівці 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 35 Бабич, 2:0 – 39 Бабич, 3:0 – 49 Пресіч, 3:1 – 51 Кобак, 3:2 – 84 Глагола

Група Б

Чайка – Пенуел 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Овчарук, 2:0 – 45 Овчарук, 3:0 – 86 Баранов

13.30. Лівий Берег-2 – Чорноморець 2

14.15. Скала 1911 – Буковина 2

Нагадаємо, у минулих матчах цього ж туру Олександрія-2 завдяки швидкому голу перемогла Діназ, а Ребел розгромив Гірник-Спорт.