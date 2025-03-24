Чорногорія U-16 – Україна U-16: онлайн-трансляція матчу Турніру чотирьох націй

У понеділок, 24 березня, збірна України U-16 проведе третій матч у Турнірі чотирьох націй. Суперником "синьо-жовтих" будуть однолітки з Чорногорії.

Поєдинок пройде в румунському місті Буфтя. Стартовий свисток заплановано на 15:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію матчу Чорногорія U-16 – Україна U-16, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, в першому турі Україна U-16 поступилася Польщі (0:1), а у другому турі переграла Румунію (4:2).