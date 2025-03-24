Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Чорногорія U-16 – Україна U-16: онлайн-трансляція матчу Турніру чотирьох націй

Денис Шаховець — 24 березня 2025, 14:55
Чорногорія U-16 – Україна U-16: онлайн-трансляція матчу Турніру чотирьох націй
УАФ

У понеділок, 24 березня, збірна України U-16 проведе третій матч у Турнірі чотирьох націй. Суперником "синьо-жовтих" будуть однолітки з Чорногорії.

Поєдинок пройде в румунському місті Буфтя. Стартовий свисток заплановано на 15:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію матчу Чорногорія U-16 – Україна U-16, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, в першому турі Україна U-16 поступилася Польщі (0:1), а у другому турі переграла Румунію (4:2).

LIVE трансляція Пряма трансляція Збірна України U-16

Збірна України U-16

Україна U-16 здолала Румунію в матчі турніру чотирьох націй
Україна – Румунія: онлайн відеотрансляція матчу турніру чотирьох націй
Юнацька збірна України поступилась Польщі на турнірі чотирьох націй
Збірна України U-16 буде у другому кошику під час жеребкування відбору на Євро-2026
Збірна України U-16 програла одноліткам із Ізраїлю у заключному матчі турніру в Іспанії

Останні новини