Сам прийшов у відділ поліції: затримали чоловіка, який побив ексфорварда збірної Австрії

У вівторок, 17 грудня, 23-річний хлопець, який побив нападника віденського Рапіда Гвыдо Бургшталлера, сам здався поліції столиці Австрії.

Про це пише Apa.at.

Чоловік відмовився давати свідчення і був доставлений до СІЗО. У Бургшталлера лікарі діагностували перелом черепа.

Кажуть, що він спочатку почав розмовляти з напарником Бургшталлера, а потім раптово вдарив професійного спортсмена кулаком в обличчя.

Бургшталлер за кар'єру грав Кернтен, Нойштадт, Кардіфф, Санкт-Паулі, Нюрнберг та Шальке. На його рахунку 2 голи за 26 матчів у складі збірної Австрії. У сезоні 2022/23 він став найкращим бомбардиром чемпіонату Австрії.

Нагадаємо, британська коментаторка принесла вибачення перед індійським гравцем у крикет через те, що під час трансляції назвала його "приматом".