Сам прийшов у відділ поліції: затримали чоловіка, який побив ексфорварда збірної Австрії
У вівторок, 17 грудня, 23-річний хлопець, який побив нападника віденського Рапіда Гвыдо Бургшталлера, сам здався поліції столиці Австрії.
Про це пише Apa.at.
Чоловік відмовився давати свідчення і був доставлений до СІЗО. У Бургшталлера лікарі діагностували перелом черепа.
Кажуть, що він спочатку почав розмовляти з напарником Бургшталлера, а потім раптово вдарив професійного спортсмена кулаком в обличчя.
Бургшталлер за кар'єру грав Кернтен, Нойштадт, Кардіфф, Санкт-Паулі, Нюрнберг та Шальке. На його рахунку 2 голи за 26 матчів у складі збірної Австрії. У сезоні 2022/23 він став найкращим бомбардиром чемпіонату Австрії.
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