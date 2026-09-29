Дворазового чемпіона НБА заарештували в Техасі за домашнє насилля

Колишнього атакувального захисника Клівленда та Нью-Йорк Нікс та дворазового чемпіона НБА Джей Ар Сміта заарештували в Техасі за підозрою у домашньому насильстві.

Про це повідомляє TMZ.

Згідно з тюремними записами, йому інкримінують напад з тілесними ушкодженнями. Інші деталі справи не розголошуються.

Як зазначається, наразі за колишнього баскетболіста не було надано застави, тому він досі залишається під вартою.

Зауважимо, що це не перше порушення закону з боку Ар Сміта. У 2007 році баскетболіст визнав себе винним в аварії, яка призвела до смерті одного з його пасажирів. За цей злочин він просидів за ґратами 24 дні.

Джей Ар Сміт провів протягом своєї кар'єри 16 сезонів НБА, у яких відіграв 977 матчів. У них він в середньому набирав 12,4 очка та здійснював 3,1 підбираня за матч.

Атакувальний захисник двічі вигравав НБА: у 2016 році з Леброном Джеймсом та Кавальєрс та у 2020 році з Лейкерс, у складі котрого він і завершив свої виступи.

Нагадаємо, що у червні 2020 року було зафіксовано, як Джей Ар Сміт ногами завдав ушкоджень чоловіку.