Колишньому легіонеру Металіста анулювали тренерську ліцензію через розслідування про підробку документів

Чинному головному тренеру бразильського клубу Жоінвілля Дієго Соузі, який під час своєї ігрової кар'єри виступав у складі харківського Металіста, анулювали тренерську ліцензію у межах слідчих дій в розслідуванні про підробку документів.

Про це повідомляє Ge Globo.

Скасування реєстрації сталося після того, як Дієго Соузу згадали серед футболістів, які отримували документи через колишнього гравця збірної Аргентини Алехандро Манкусо, фігуранта розслідування щодо продажу підроблених тренерських ліцензій.

Як зазначається, працювала схема, згідно з якою потрібно було 100 000 бразильських реалів (близько 17 900 євро), щоб отримати необхідний тренерський диплом без потреби у навчанні.

Сам Соуза запевняє, що не знав про нелегальний характер документів, які отримав у 2023 році. За його словами, Манкусо представився директором міжнародного відділу Асоціації футбольних тренерів Аргентини (ATFA).

"Він сказав, що має ліцензію, яку він отримує для відомих спортсменів і яка надає право працювати де завгодно. Коли я закінчу грати, у мене буде ліцензія, щоб продовжувати займатися футболом Такий-то зробив це зі мною, такий-то зробив це зі мною. Чоловік із таким багатим футбольним досвідом, який грав у великих командах, у збірній Аргентини, і говорив дуже чітко, правда? Я поцікавився в інших гравців, які вже отримали документи з його рук, і це змусило мене повірити та оформити цю ліцензію через нього", – розповів Соуза.

Сама ATFA стверджує, що Соуз не мав ліцензії, яка була б затверджена КОМНЕБОЛ. Таким чином, він не мав права тренувати на території Бразилії. Клуб наставника Жоінвілль заявив, що почав проводити юридичну оцінку цих подій.

"Клуб проводить юридичну та адміністративну оцінку процедур, пов'язаних із реєстрацією, а також можливих заходів щодо приведення у відповідність, які можуть виявитися необхідними, з дотриманням норм, що застосовуються до бразильського футболу".

Зауважимо, що влітку 2013 року Соуза перейшов до складу харківського Металіста. У складі "жовто-синіх" провів один сезон, у якому відіграв 23 матчі та записав до свого активу 3 голи та 2 асисти.

Напередодні стало відомо, що колишній півзахисник донецького Шахтаря Жадсон не приїде в Москву на прощальний матч бразильського форварда Вагнера Лава.