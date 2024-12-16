Коментаторка принесла вибачення, що назвала гравця збірної Індії з крикету приматом

Коментаторка крикету Іса Гуха вибачилася за те, що назвала індійського гравця в крикет Джаспріта Бумру "найціннішим приматом" під час третього матчу серії ігрор проти Австралії.

Про це пише BBC.

Вона сказала це, коментуючи гру для Fox Sports у Брісбені в неділю після того, як Бумра приголомшливо розпочав поєдинок за Індію.

Її коментар викликав негативну реакцію в соціальних мережах, які відзначили, що історія цього слова є расовою образою.

У понеділок Гуха вибачилася прямо в ефірі: "Вчора в коментарі я використала слово, яке можна тлумачити кількома різними способами... Я хотів би вибачитися за будь-яку спричинену образу".

Варто зазначити, що Гуха є колишньою гравчинею збірної Англії з крикету.

"Я встановила для себе дуже високі стандарти, коли справа доходить до співпереживання та поваги до інших, і якщо ви прослухаєте повну стенограму, я мала на увазі лише найвищу похвалу одному з найкращих гравців Індії та людині, яким я також дуже захоплююся. Як людина, яка також має південноазіатське походження, я сподіваюся, що люди визнають, що тут не було жодного іншого наміру чи злого наміру", — сказала вона.

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