На колишнього лідера Шальке стався напад у центрі Відня – футболіст отримав перелом черепа

Австрійський футболіст Гвідо Бургшталлер отримав серйозні травми голови, включаючи перелом черепа, після нападу з боку невідомого в центрі Відня.

Про це пише AP. Пресслужба Рапіда, за який він виступає з 2022 року, підтвердила подію.

" У нас немає слів. Нас це сильно сколихнуло. Гвідо Бургшталлер став жертвою фізичного нападу на вихідних", – повідомили у клубі.

Згідно інформації від ЗМІ, 35-річний нападник отримав фізичні удари і впав. У нього зламана основа черепа. Ймовірно, форвард отримав травму під час падіння. Зараз він перебуває у лікарні.

Рапід вирішив не надавати додаткових подробиць інциденту і заявив, що хоче поважати приватне життя Гвідо та його сім'ї. У клубі сподіваються, що відповідальні органи незабаром притягнуть поки що невстановленого злочинця до відповідальності.

Бургшталлер за кар'єру грав Кернтен, Нойштадт, Кардіфф, Санкт-Паулі, Нюрнберг та Шальке. На його рахунку 2 голи за 26 матчів у складі збірної Австрії. У сезоні 2022/23 він став найкращим бомбардиром чемпіонату Австрії.

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