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Чоботенко: Якби перед грою сказали, що ми переможемо Шахтар — я би не повірив

Андрій Яросименко — 12 серпня, 12:18
Чоботенко: Якби перед грою сказали, що ми переможемо Шахтар — я би не повірив

Центрбек житомирського Полісся Сергій Чоботенко сказав, що якби перед матчем другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Шахтаря йому сказали, що команда переможе "гірників", то він би не повірив.

Його слова передає пресслужба "вовків".

"Було багато глядачів і було багато емоцій, багато кричав, підказував, зірвав голос, чи повірив би я, якби сказали що ми переможемо Шахтар? та ні, бо було дуже важко, команда віддавалась повністю на полі, я вітаю всіх хлопців. Я чекав на цей забитий гол", — сказав футболіст

Зазначимо, що саме Сергій став автором переможного голу житомирян. А після закінчення матчу між гравцями команд розпочалася масова бійка.

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