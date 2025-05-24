Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Він буде битися з дуже сильним суперником: Чісора – про реванш Усика з Дюбуа

Олександр Булава — 24 травня 2025, 10:02
Він буде битися з дуже сильним суперником: Чісора – про реванш Усика з Дюбуа
Дерек Чісора
Getty Images

Британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) оцінив реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це боксер розповів у коментарі iFL TV.

41-річний ветеран побажав удачі своєму земляку та відзначив силу українського чемпіона.

"Я хочу сісти й подивитися на цей бій. Знаєш, передаю привіт Деніелу – успіху йому.

Він буде битися з дуже сильним суперником, тож так, я буду спостерігати", – розповів Чісора.

Зазначимо, що раніше Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала Даніеля провести захист титулу проти Дерека.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Олександр Усик Дерек Чісора Даніель Дюбуа

Дерек Чісора

Воррен натякнув, що хоче завершення кар'єри Чісори
Я буду битися за нього: Чісора – про титул IBF
IBF зобов’язала Дюбуа провести захист титулу проти Чісори – джерело
IBF зобов’яже Дюбуа провести обов'язковий захист титулу проти Чісори
У нього заберуть титул: Воррен – про наступний бій Дюбуа

Останні новини