Він буде битися з дуже сильним суперником: Чісора – про реванш Усика з Дюбуа

Британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) оцінив реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це боксер розповів у коментарі iFL TV.

41-річний ветеран побажав удачі своєму земляку та відзначив силу українського чемпіона.

"Я хочу сісти й подивитися на цей бій. Знаєш, передаю привіт Деніелу – успіху йому. Він буде битися з дуже сильним суперником, тож так, я буду спостерігати", – розповів Чісора.

Зазначимо, що раніше Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала Даніеля провести захист титулу проти Дерека.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.