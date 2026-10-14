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АЕК точно не гратиме першим номером: Чигринський – про матч греків з Шахтарем

Олександр Булава — 14 жовтня 2026, 19:51
АЕК точно не гратиме першим номером: Чигринський – про матч греків з Шахтарем
Дмитро Чигринський
ФК Шахтар Донецьк

Колишній захисник збірної України Дмитро Чигринський, який за свою кар'єру встиг пограти як за Шахтар, так і за АЕК, поділився очікуваннями від очного протистояння клубів у 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це він розповів у коментарі Football Hub.

Чигринський вважає, що перед матчем сили суперників приблизно рівні.

"На сьогодні, як я бачу, це плюс-мінус команди одного рівня. Звичайно, ми не виключаємо, що одна з команд може виграти з різницею у два-три м'ячі, але якщо просто дивитися на траєкторію, на виступи об'єктивно, то я думаю, що це плюс-мінус команди одного дуже високого рівня.

Я впевнений, що АЕК точно не гратиме першим номером, 100%. Гра може бути навіть якоюсь мірою обережною, але я впевнений, що АЕК не буде. Плюс не забуваймо, що стратегічно АЕК у вигіднішій позиції – вони виграли першу гру. Хороший результат, безумовно, і у Шахтаря.

Якщо подивитися на календар того ж того ж АЕК, у якого будуть дуже складні ігри попереду – зрозуміло, що вони стратегічно оцінюють цю гру як можливість.

Я впевнений, що вони хотіли б узяти очки в цій грі – і відповідно будуватимуть план, стратегію на гру, але не думаю, що їм є сенс. Плюс вони розуміють, що Шахтар – це команда, яка не буде чекати, команда, якій потрібно вигравати", – сказав Чигринський.

Зазначимо, що поєдинок Шахтар – АЕК відбудеться 14 жовтня в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж". Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).

Раніше своїми очікуваннями від майбутнього протистояння поділився головний тренер Шахтаря Арда Туран.

Дмитро Чигринський Шахтар Донецьк

Дмитро Чигринський

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