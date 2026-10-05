Чигринський не погоджується на розірвання контракту із клубом російського блогера

Красава не може домовитися з українським тренером Дмитром Чигринським про припинення співпраці після рішення змінити наставника.

Про це у коментарі Kerkida.net розповів речник кіпрського клубу Христофорос Міхаїлудіс.

За його словами, Чигринський та його агент не погоджуються на розірвання контракту.

Представник клубу пояснив рішення керівництва незадовільними результатами: команда дійшла до жовтня без набраних очок. Він зазначив, що українському фахівцеві дали час і достатньо можливостей виправити ситуацію.

За словами Міхаїлудіса, інші члени тренерського штабу прийняли рішення та передбачені умови компенсації, проте з Чигринським спільної позиції наразі немає.

"Його позиція нас розчаровує. Сподіваємося, що вона зміниться і вдасться знайти рішення", – сказав речник клубу.

Нагадаємо, що Чигринський очолив Красаву-Іпсонас у липні 2026-го. Для Дмитра це був перший самостійний досвід роботи на посаді головного тренера. Раніше він працював асистентом наставника Аріса Маноло Хіменеса.

Додамо, що президентом Красави є росіянин Євгеній Савін – колишній футболіст та засновник однойменного Ютуб-каналу, який засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та після цього переїхав на Кіпр.