Чигринський може очолити клуб російського блогера

Колишній футболіст збірної України та Шахтаря Дмитро Чигринський може стати новим головним тренером кіпрської Красави-Іпсонас, яка належить російському блогеру Євгенію Савіну.

Про це повідомляє CYPRUS FOOTBALL PODCAST.

За інформацією джерела, сторони перебувають на фінальній стадії перед підписанням угоди. Оголошення про призначення Чигринського головним тренером Красави може відбутися найближчим часом.

У підписанні Чигринського був особисто зацікавлений президент клубу Євгеній Савін, який займався пошуками тренера на наступний сезон.

Зазначимо, що Красава була створена російським блогером у 2021 році. Після початку повномасштабної війни проти України Савін закрив проєкт та переїхав до Кіпру. Там він викупив команду другого дивізіону Іпсонас, яка наразі виступає під брендом Красава.

За підсумками сезону-2025/26 Красава-Іпсонас посіла 10-те місце в турнірній таблиці та зберегла прописку в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, що Дмитро Чигринський оголосив про завершення кар'єри у 2025 році. У минулому сезоні 39-річний українець працював у тренерському штабі грецького Аріса.